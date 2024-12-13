2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю климатических наблюдений

2024 год считается одним из самых теплых за всю историю исследования климата. Ожидается, что 2025 год тоже будет жарким, несмотря на то, что погодный феномен Эль-Ниньо, отвечающий за потепление в 2023 и 2024 годах, пошел на убыль, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 2024 год еще не прошел, но ученые уже имеют представление о том, каким будет 2025 год.

Метеобюро сообщило, что в следующем году средняя жаркая мировая температура будет третьей по величине за всю историю наблюдений с 1850 года.

Парниковые газы, которые в основном образуются в результате сжигания ископаемого топлива, продолжают накапливаться в атмосфере, нагревая планету.

Вот почему ученые уже сейчас уверены, что следующий год будет жарким.

Ранее американские ученые из Колумбийского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что сильная жара чаще всего становится причиной смертей среди молодых людей.

