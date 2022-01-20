В России резко выросли продажи масок и санитайзеров

«Аптечная сеть 36,6» с 7 по 13 января 2022 г. реализовала экспресс-тестов на 20% больше, чем неделей ранее, в Москве прирост составил 32% до 3982 экспресс-тестов. А в сравнении с аналогичным периодом 2021 года общий показатель увеличился на 34% практически во всех регионах. Об этом свидетельствует проведенный «Ведомостями» опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов.

Продажи экспресс-тестов на Ozon выросли на 40%, а у «Сбер еаптеки» – аж на 70%, по словам представителей этих компаний. Абсолютные цифры они не предоставили.

С 10 по 16 января 2022 у сети «Инвитро» выросло число проведенных ПЦР-тестов на коронавирус в штуках на 6% к предыдущей неделе, у «Гемотеста» – на 8,6%, рассказали их представители, не приведя абсолютных значений.

У KDL выручка от аналогичной услуги за тот же период увеличилась на 34% при неизменных ценах, говорит директор по маркетингу Мария Корсунская.

В аптеках и на маркетплейсах увеличился спрос и на средства индивидуальной защиты.

В «Аптечной сети 36,6» продажи масок и антисептиков с 7 по 13 января выросли на 14 и 7% к предыдущей неделе соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост продаж антисептиков составил 10%, продажи масок, наоборот, снизились на 42%.

Максимальный рост спроса аптеки сети отметили в Москве и Ленинградской области – продажи там увеличились на 21%, уточнил представитель компании. В Москве с 7 по 13 января 2022 г. показатель составил 132 766 упаковок масок и 1641 – антисептиков.

Рост спроса на эти товары связан с ростом заболеваемости COVID-19. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, суточный прирост зараженных инфекцией в России стал увеличиваться с 7 января, а к 18 января число заболевших за день в стране удвоилось – до 33 899 новых случаев.