Резкий рост новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 случая заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 5050,

в Алматы – 2025,

в Шымкенте – 420,

в Акмолинской области –750,

в Актюбинской области – 459,

в Алматинской области – 432,

в Атырауской области – 568,

в ВКО – 542,

в Жамбылской области – 257,

в ЗКО – 376,

в Карагандинской области – 2 944,

в Костанайской области – 402,

в Кызылординской области – 399,

в Мангистауской области – 250,

в Павлодарской области – 710,

в СКО – 155,

в Туркестанской области – 133.

Всего в стране подтверждено 1 100 876 случаев.

2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 738,

в Алматы – 242,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 37,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 246,

в Атырауской области – 61,

в ВКО – 121,

в Жамбылской области – 40,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 274,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 30,

в Павлодарской области – 35,

в СКО – 320,

в Туркестанской области – 27.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 978 588 человек.