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08:05 20.01.2022

Резкий рост новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

COVID-19 Казахстан 20 января Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 1998 заболевших больше, чем днем ранее. Более пяти тысяч случаев заражения КВИ зафиксировали в Нур-Султане, свыше двух тысяч – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 5050,

  • в Алматы – 2025,

  • в Шымкенте – 420,

  • в Акмолинской области –750,

  • в Актюбинской области – 459,

  • в Алматинской области – 432,

  • в Атырауской области – 568,

  • в ВКО – 542,

  • в Жамбылской области – 257,

  • в ЗКО – 376,

  • в Карагандинской области – 2 944,

  • в Костанайской области – 402,

  • в Кызылординской области – 399,

  • в Мангистауской области – 250,

  • в Павлодарской области – 710,

  • в СКО – 155,

  • в Туркестанской области – 133.

Всего в стране подтверждено 1 100 876 случаев.

2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 738,

  • в Алматы – 242,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 37,

  • в Актюбинской области – 27,

  • в Алматинской области – 246,

  • в Атырауской области – 61,

  • в ВКО – 121,

  • в Жамбылской области – 40,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 274,

  • в Костанайской области – 17,

  • в Кызылординской области – 18,

  • в Мангистауской области – 30,

  • в Павлодарской области – 35,

  • в СКО – 320,

  • в Туркестанской области – 27.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 978 588 человек.

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