Резкий рост новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 872 случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 5050,
в Алматы – 2025,
в Шымкенте – 420,
в Акмолинской области –750,
в Актюбинской области – 459,
в Алматинской области – 432,
в Атырауской области – 568,
в ВКО – 542,
в Жамбылской области – 257,
в ЗКО – 376,
в Карагандинской области – 2 944,
в Костанайской области – 402,
в Кызылординской области – 399,
в Мангистауской области – 250,
в Павлодарской области – 710,
в СКО – 155,
в Туркестанской области – 133.
Всего в стране подтверждено 1 100 876 случаев.
2236 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 738,
в Алматы – 242,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 37,
в Актюбинской области – 27,
в Алматинской области – 246,
в Атырауской области – 61,
в ВКО – 121,
в Жамбылской области – 40,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 274,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 18,
в Мангистауской области – 30,
в Павлодарской области – 35,
в СКО – 320,
в Туркестанской области – 27.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 978 588 человек.
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