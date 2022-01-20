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09:05 20.01.2022

Пресс-конференция Байдена: основные моменты

46-й президент США Фото: Twitter/POTUS
Глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов на протяжении двух часов. Он затронул тему отношений с Россией и Украиной, возможных санкций и COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Президент США выступил на пресс-конференции, которая прошла по истечении первого года его пребывания на этой должности. Трансляцию в Twitter вел Белый дом.

О России

Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину станет «катастрофой» для Москвы. Президент США выразил готовность нанести серьезный урон российской экономике через санкции.

Глава Белого дома также выразил мнение, что Россия не хочет полномасштабной войны с Западом, а Владимир Путин «испытывает Запад, США и НАТО».

Байден также допустил возможность достижения с Россией договоренностей по вопросу о неразмещении стратегических вооружений в Украине.

О встрече с Путиным

Байден считает возможным проведение нового саммита с президентом России.

Тем не менее, президент США считает, что три российско-американские встречи по вопросам безопасности ни к чему не привели.

О COVID-19

Байден признал, что США следовало бы провести больше тестирований на Covid-19 в течение первого года его пребывания на этом посту.

Он отметил, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться к практике введения локдаунов и закрытия школ из-за распространения в стране «омикрон-штамма».

Глава Белого дома напомнил, что власти страны выделили 130 млрд долларов на борьбу с распространением нового штамма в школах. Он также отметил, что к этой сумме добавили еще 10 млрд долларов.

Президент США выразил уверенность в том, что штаты придут к тому времени, когда КВИ не будет нарушать повседневную жизнь.

О внутренней экономике

Джо Байден также заявил о рекордном количестве рабочих мест, снижении уровня безработицы и снижение числа заявок на пособие по безработице.

В последние пару лет мы столкнулись с некоторыми из самых серьезных вызовов из тех, с которыми когда-либо сталкивалась наша страна. Это вызовы в сфере здравоохранения, экономики. Однако мы справляемся. И не просто справляемся. Мы закладываем основу для будущего, в котором Америка одержит победу в XXI веке путем создания рабочих мест рекордными темпами. Теперь нам нужно взять под контроль инфляцию.Президент США Джо Байден

О НАТО

Президент Байден сообщил, что США не будут сокращать военное присутствие в Европе.

Он также рассказал, что присоединение Украины к НАТО «маловероятно».

Кроме этого, Байден отметил, что в альянсе нет единого мнения о действиях по теме Украины. Президент США опасается втягивания альянса в потенциальный конфликт.

О выборах в 2024 году

Джо Байден дал понять, что собирается баллотироваться на второй срок, а его напарником в президентской гонке будет вице-президент Камала Харрис.

Глава Белого дома также высказался о промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Он допустил, что итоги выборов могут быть оспорены. На этих выборах будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

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