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Законодательство РК
09:27 20.01.2022

Мародеры с украденным оружием совершали налеты на частные дома в Алматы

полиция Фото: Максим Золотухин/Zakon.kz
В Алматы задержали преступную вооруженную группу, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ДП, в состав группы входили четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них – ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества.

В ночь с 5 на 6 января злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели служебным оружием.

Далее они направились в частный сектор. Угрожая потерпевшим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя машинами. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев

Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Анастасия Московчук
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