Мародеры с украденным оружием совершали налеты на частные дома в Алматы

По данным городского ДП, в состав группы входили четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них – ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества.

В ночь с 5 на 6 января злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели служебным оружием.

Далее они направились в частный сектор. Угрожая потерпевшим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя машинами. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев

Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.