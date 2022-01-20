09:27 20.01.2022
Мародеры с украденным оружием совершали налеты на частные дома в Алматы
Фото: Максим Золотухин/Zakon.kz
По данным городского ДП, в состав группы входили четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них – ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества.
В ночь с 5 на 6 января злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели служебным оружием.
Далее они направились в частный сектор. Угрожая потерпевшим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя машинами. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев
Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.