Разбойное нападение на частный дом совершено в Алматы

В Алматы совершено вооруженное нападение на частное домовладение, сообщает Zakon.kz.

Подробности 4 марта 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города:

"Злоумышленники, угрожая оружием, завладели денежными средствами и ювелирными изделиями. Общий материальный ущерб составил около 4 млн тенге... Сотрудники полиции при содействии спецподразделения задержали всех участников преступления. Часть похищенного имущества возвращена законной владелице, часть – изъята для проведения экспертиз".

Как отметил начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев, преступление было тщательно спланировано, злоумышленники пытались скрыть свои следы.

"Все действия подозреваемых тщательно документированы, изъяты вещественные доказательства", – отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров.

По его словам, в настоящее время следствие продолжается, устанавливаются детали и проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

