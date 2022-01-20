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Законодательство РК
10:28 20.01.2022

Казахстанец Арман Оспанов дебютирует в лиге Хабиба Нурмагомедова

ММА Лига Нурмагомедова Дебют Фото: Instagram/arman__ospanoff
29 января в американском Майами пройдет первый турнир Eagle FC под руководством российского экс-чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщает Zakon.kz.

В этих состязаниях сможет выступить казахстанский файтер Арман Оспанов. К этому моменту опубликован полный кард турнира Eagle FC (в списке 9 боев).

  • Тайрон Спонг (Суринам) — Сергей Харитонов (Россия);

  • Рашад Эванс (США) — Габриэль Чекко (Бразилия);

  • Рэй Борг (США) — Коди Гибсон (США);

  • Рамзан Курамагомедов (Россия) — Джон Ховард (США);

  • Раймонд Магомедалиев (Россия) — Энтони Нжокани (США);

  • Арман Оспанов (Казахстан) — Дилан Сальвадор (Франция);

  • Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Шон Ашер (США);

  • Шон Банч (США) — Ади Алик (США);

  • Лоик Раджабов (Таджикистан) — Зак Зейн (Гавайи).

До старта своего первого турнира Хабиб Нурмагомедов показал место проведения будущих схваток.

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Куандык Шынасилов
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