Казахстанец Арман Оспанов дебютирует в лиге Хабиба Нурмагомедова

В этих состязаниях сможет выступить казахстанский файтер Арман Оспанов. К этому моменту опубликован полный кард турнира Eagle FC (в списке 9 боев).

Тайрон Спонг (Суринам) — Сергей Харитонов (Россия);

Рашад Эванс (США) — Габриэль Чекко (Бразилия);

Рэй Борг (США) — Коди Гибсон (США);

Рамзан Курамагомедов (Россия) — Джон Ховард (США);

Раймонд Магомедалиев (Россия) — Энтони Нжокани (США);

Арман Оспанов (Казахстан) — Дилан Сальвадор (Франция);

Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Шон Ашер (США);

Шон Банч (США) — Ади Алик (США);

Лоик Раджабов (Таджикистан) — Зак Зейн (Гавайи).

До старта своего первого турнира Хабиб Нурмагомедов показал место проведения будущих схваток.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch . Новым игрокам +300% к первому пополнению.