Казахстанец Арман Оспанов дебютирует в лиге Хабиба Нурмагомедова
В этих состязаниях сможет выступить казахстанский файтер Арман Оспанов. К этому моменту опубликован полный кард турнира Eagle FC (в списке 9 боев).
Тайрон Спонг (Суринам) — Сергей Харитонов (Россия);
Рашад Эванс (США) — Габриэль Чекко (Бразилия);
Рэй Борг (США) — Коди Гибсон (США);
Рамзан Курамагомедов (Россия) — Джон Ховард (США);
Раймонд Магомедалиев (Россия) — Энтони Нжокани (США);
Арман Оспанов (Казахстан) — Дилан Сальвадор (Франция);
Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Шон Ашер (США);
Шон Банч (США) — Ади Алик (США);
Лоик Раджабов (Таджикистан) — Зак Зейн (Гавайи).
До старта своего первого турнира Хабиб Нурмагомедов показал место проведения будущих схваток.
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