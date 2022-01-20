Беспорядки-2022: Сагинтаев рассказал, как помогут пострадавшим бизнесменам
Освободим пострадавшие субъекты МСБ от коммунальных расходов на три месяца. Освободим субъекты МСБ от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев (520 договоров на 366 млн тенге). Ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу. В целом, большинство собственников поддержали наше обращение. Подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты аренды ТЦ Silkway, «Пассаж», ЦУМ.Бакытжан Сагинтаев
ТРЦ «Москва» предложил своим пострадавшим арендаторам два варианта на выбор:
полное освобождение от уплаты аренды на три месяца (с января по март);
50% скидку сроком на шесть месяцев (по июнь включительно).
Детали решаются в индивидуальном порядке в зависимости от суммы понесенного арендатором ущерба.
Также аким сообщил, что пострадавшим бизнесменам будет предоставлена возможность получения кредита до 10 млн тенге на пополнение оборотных средств под 2% годовых на срок до 12 месяцев под залог или частичную гарантию СПК «Алматы».
В свою очередь в городском управлении предпринимательства и инвестиций рассказали, кем рассматривается вопрос по освобождению от уплаты аренды пострадавших МСБ.
Вопрос рассматривается собственником торгового объекта в индивидуальном порядке. Акиматом Алматы проведены переговоры с частными арендодателями, большинство из которых поддержали обращение по предоставлению льготных условий арендаторам.Пресс-служба Управления предпринимательства и инвестиций Алматы
К примеру, ТЦ «Silk way» освободит пострадавших от аренды сроком от двух месяцев до года, в зависимости от степени понесенного ущерба; ТЦ «Пассаж» предоставит скидку по аренде в размере 50% сроком на два месяца; ТЦ «ЦУМ» – в размере 20% сроком на два месяца.