Пожар на рынке Астаны: чем помогут пострадавшим предпринимателям

21 июля в столичном акимате и администрации рынка рассказали, какую помощь окажут пострадавшим от пожара предпринимателям, сообщает Zakon.kz.

После пожара в трехэтажном здании рынка "Биг Шанхай", который произошел в ночь на 18 июля, пострадавшие предприниматели обратились за помощью. Большинство потеряли бизнес, в который вкладывали годами, передает "Astana TV".

Как сообщили журналистам телеканала в акимате, после пожара открыт штаб, где предприниматели могут получить консультации и поддержку. Ведется сбор информации о пострадавших арендаторах, их списки будут направлены в банки и финансовые организации для рассмотрения мер помощи.

Помимо этого, в администрации рынка сообщили, что в ближайшие дни будет решен вопрос предоставления альтернативных торговых мест.

"Мы стараемся помогать, чем можем, и уже разрабатываем план действий. Каждому предпринимателю выделим контейнеры как снаружи, так и по возможности внутри рынка. Бесплатно. А когда похолодает, обязательно обеспечим обогрев и создадим все условия", – рассказала сотрудница администрации рынка Тогжан Туйтебекова.

Распространение огня на близлежащие здания предотвратили благодаря слаженным действиям спасателей.