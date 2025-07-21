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Происшествия

Пожар на рынке Астаны: чем помогут пострадавшим предпринимателям

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 03:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
21 июля в столичном акимате и администрации рынка рассказали, какую помощь окажут пострадавшим от пожара предпринимателям, сообщает Zakon.kz.

После пожара в трехэтажном здании рынка "Биг Шанхай", который произошел в ночь на 18 июля, пострадавшие предприниматели обратились за помощью. Большинство потеряли бизнес, в который вкладывали годами, передает "Astana TV".

Как сообщили журналистам телеканала в акимате, после пожара открыт штаб, где предприниматели могут получить консультации и поддержку. Ведется сбор информации о пострадавших арендаторах, их списки будут направлены в банки и финансовые организации для рассмотрения мер помощи.

Помимо этого, в администрации рынка сообщили, что в ближайшие дни будет решен вопрос предоставления альтернативных торговых мест.

"Мы стараемся помогать, чем можем, и уже разрабатываем план действий. Каждому предпринимателю выделим контейнеры как снаружи, так и по возможности внутри рынка. Бесплатно. А когда похолодает, обязательно обеспечим обогрев и создадим все условия", – рассказала сотрудница администрации рынка Тогжан Туйтебекова.

Распространение огня на близлежащие здания предотвратили благодаря слаженным действиям спасателей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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