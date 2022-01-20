11:08 20.01.2022
До конца первого квартала – когда запустят две станции метро в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы две станции метрополитена – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» – запустят до конца первого квартала 2022 года, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
До конца первого квартала запустим станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Продолжится строительство станции «Калкаман».Бакытжан Сагинтаев
Напомним, 30 декабря состоялся технический запуск станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы».