Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:08 20.01.2022

До конца первого квартала – когда запустят две станции метро в Алматы

алматы, метро, Сарыарка, Бауыржан Момышулы, Калкаман, строительство Фото: Zakon.kz
В Алматы две станции метрополитена – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» – запустят до конца первого квартала 2022 года, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

До конца первого квартала запустим станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Продолжится строительство станции «Калкаман».Бакытжан Сагинтаев

Напомним, 30 декабря состоялся технический запуск станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы».

Динара Халдарова
Сагинтаев Бакытжан Алматы
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Акбулакскому стрелку продлили арест
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости