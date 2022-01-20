Сборная Казахстана по футзалу стартует на Евро-2022 без Кака, Лео и Кнауба

В первый день турнира прошли два матча в подгруппе А. Действующие чемпионы мира и Европы – португальцы – обыграли сербский коллектив – 4:2. Хозяева паркета переиграли команду Украины – 3:2.

20 января встречей со Словенией начинает свой путь на этих соревнованиях сборная Казахстана. К сожалению, не сможет помочь в первом туре своей команде главный тренер Рикарда Кака. Наставник казахстанцев пока находится на карантине из-за COVID-19. Такая же ситуация у Арнольда Кнауба, игрок дожидается завершения карантина.

Фото: Instagram/kazfutsal

А вернувшийся в строй после долгой травмы защитник Лео снова получил повреждение на тренировке и пропустит Евро-2022. Матч Казахстан – Словения начнется в 22:30 (по времени Нур-Султана).

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