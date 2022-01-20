Содержать радикалов в отдельных камерах предлагает депутат
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Андрей Лукин адресовал свой депутатский запрос премьер-министру РК, в котором напомнил, что глава государства в своем недавнем выступлении в Мажилисе поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму в тюрьмах и не допустить его сращивания с криминалом особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наиболее подверженная деструктивному влиянию молодежь легче формирует радикальные взгляды и убеждения.
Отдельная группа молодежной среды в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Следствием террористических актов являются смерть мирных граждан, дестабилизация обстановки и экономический ущерб. Это, к сожалению, не обошло стороной и нашу страну. В связи с январскими трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в республике, не только казахстанцы, но и мировое сообщество стали свидетелями террористических актов на здания акиматов, полиции, аэропорта и других стратегических объектов.Сенатор Андрей Лукин
При этом он отметил, что нельзя забывать, что радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. К сведению, на 1 января текущего года в целом по стране в уголовно-исполнительной системе содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций.
Из 64 учреждений уголовно исполнительной системы для отбывания лишения свободы лишь 9 являются с покамерным содержанием, в которых содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране. Действующие учреждения в основном все еще представляют собой здания и сооружения барачного типа 30-70-х годов постройки прошлого столетия. В таких условиях невозможно говорить о воспитательной работе, если в одном бараке содержится около 100 осужденных, где влияние тюремной субкультуры и уголовной преступной среды сводит на нет весь ее процесс.Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин
Для качественного исполнения поручения президента страны парламентарий предложил ряд мер.
Первое, необходимо провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц. Второе, повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и спецсредствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, системами блокирования сотовой связи. На сегодня оснащенность техническими средствами охраны составляет 33%, а системами блокирования сотовой связи – 13,8 %. Обеспеченность оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, составляет 42%. Третье, проработать вопрос усиления контроля за незаконным использованием осужденными мобильных телефонов путем оснащения досмотровым оборудованием. В настоящее время оснащенность персональным досмотровым оборудованием составляет 17%, оборудованием для досмотра груза (багажа, ручной клади) – 29%. Четвертое, предоставить руководству администрации учреждений УИС, специальных учреждений полномочия по блокированию средств связи, незаконно используемых на территории соответствующих учреждений. Сенатор Андрей Лукин