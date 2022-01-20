Содержать радикалов в отдельных камерах предлагает депутат

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Андрей Лукин адресовал свой депутатский запрос премьер-министру РК, в котором напомнил, что глава государства в своем недавнем выступлении в Мажилисе поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму в тюрьмах и не допустить его сращивания с криминалом особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наиболее подверженная деструктивному влиянию молодежь легче формирует радикальные взгляды и убеждения.

Отдельная группа молодежной среды в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Следствием террористических актов являются смерть мирных граждан, дестабилизация обстановки и экономический ущерб. Это, к сожалению, не обошло стороной и нашу страну. В связи с январскими трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в республике, не только казахстанцы, но и мировое сообщество стали свидетелями террористических актов на здания акиматов, полиции, аэропорта и других стратегических объектов. Сенатор Андрей Лукин

При этом он отметил, что нельзя забывать, что радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. К сведению, на 1 января текущего года в целом по стране в уголовно-исполнительной системе содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций.

Из 64 учреждений уголовно исполнительной системы для отбывания лишения свободы лишь 9 являются с покамерным содержанием, в которых содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране. Действующие учреждения в основном все еще представляют собой здания и сооружения барачного типа 30-70-х годов постройки прошлого столетия. В таких условиях невозможно говорить о воспитательной работе, если в одном бараке содержится около 100 осужденных, где влияние тюремной субкультуры и уголовной преступной среды сводит на нет весь ее процесс. Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин

Для качественного исполнения поручения президента страны парламентарий предложил ряд мер.