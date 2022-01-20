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Законодательство РК
11:31 20.01.2022

Содержать радикалов в отдельных камерах предлагает депутат

Сенатор, тюрьмы, радикалы, камеры, содержание, предложение Фото: pixabay
Сенатор Андрей Лукин предложил комплекс мер по дерадикализации тюремного контингента, в частности, на его взгляд, надо провести реконструкцию действующих учреждений для обеспечения покамерного содержания радикально настроенных осужденных, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Андрей Лукин адресовал свой депутатский запрос премьер-министру РК, в котором напомнил, что глава государства в своем недавнем выступлении в Мажилисе поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму в тюрьмах и не допустить его сращивания с криминалом особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наиболее подверженная деструктивному влиянию молодежь легче формирует радикальные взгляды и убеждения.

Отдельная группа молодежной среды в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Следствием террористических актов являются смерть мирных граждан, дестабилизация обстановки и экономический ущерб. Это, к сожалению, не обошло стороной и нашу страну. В связи с январскими трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в республике, не только казахстанцы, но и мировое сообщество стали свидетелями террористических актов на здания акиматов, полиции, аэропорта и других стратегических объектов.Сенатор Андрей Лукин

При этом он отметил, что нельзя забывать, что радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. К сведению, на 1 января текущего года в целом по стране в уголовно-исполнительной системе содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций.

Из 64 учреждений уголовно исполнительной системы для отбывания лишения свободы лишь 9 являются с покамерным содержанием, в которых содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране. Действующие учреждения в основном все еще представляют собой здания и сооружения барачного типа 30-70-х годов постройки прошлого столетия. В таких условиях невозможно говорить о воспитательной работе, если в одном бараке содержится около 100 осужденных, где влияние тюремной субкультуры и уголовной преступной среды сводит на нет весь ее процесс.Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин

Для качественного исполнения поручения президента страны парламентарий предложил ряд мер.

Первое, необходимо провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц. Второе, повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и спецсредствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, системами блокирования сотовой связи. На сегодня оснащенность техническими средствами охраны составляет 33%, а системами блокирования сотовой связи – 13,8 %. Обеспеченность оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, составляет 42%. Третье, проработать вопрос усиления контроля за незаконным использованием осужденными мобильных телефонов путем оснащения досмотровым оборудованием. В настоящее время оснащенность персональным досмотровым оборудованием составляет 17%, оборудованием для досмотра груза (багажа, ручной клади) – 29%. Четвертое, предоставить руководству администрации учреждений УИС, специальных учреждений полномочия по блокированию средств связи, незаконно используемых на территории соответствующих учреждений. Сенатор Андрей Лукин
Оксана Скибан
КУИС Лукин Андрей Казахстан
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