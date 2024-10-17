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Ужесточить стандарты обслуживания при задержках авиарейсов предлагает сенатор

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 19:32 Фото: Zakon.kz
Сенатор Андрей Лукин предложил ужесточить стандарты обслуживания пассажиров при задержках авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Андрей Лукин в своем депутатском запросе в Сенате 17 октября, если длительная задержка произошла по вине авиакомпании, то она обязана обеспечить пассажиров горячим питанием и гостиницей. Однако многие авиакомпании нарушают эти требования.

"12 августа рейс КС860 Актау – Алматы задержан более чем на 13 часов, но авиакомпания не предложила альтернативных решений или гостиничного размещения. В качестве компенсации компания Air Astana выдала ваучеры на 2000 тенге, что вызвало недовольство. На сегодняшний день данная проблема является актуальной", – сказал Андрей Лукин.

Задержки часто вызваны техническими неисправностями, неблагоприятной погодой и ошибками сотрудников аэропортов.  Депутат предложил усилить контроль за техническим состоянием самолетов, а также проводить тренинги по управлению кризисными ситуациями среди персонала авиакомпаний.

Кроме того, Андрей Лукин предлагает ввести публичный рейтинг авиакомпаний по пунктуальности, что, по его мнению, будет стимулировать повышение качества обслуживания. Еще одно из предложений – обязательное страхование авиакомпаний от задержек рейсов для выплат компенсаций пассажирам. ​

 Что делать, если ваш авиарейс задержали можно прочитать здесь.

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