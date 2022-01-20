Сагинтаев рассказал о строгих мерах контроля цен на продукты

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил своему заместителю и районным акимам провести мониторинг соблюдения торговой надбавки на социально значимые продукты и товары в магазинах у дома.

По решению правительства такая торговая надбавка не должна превышать 15%. Необходимо принимать строгие меры относительно спекуляции в такой сложный период. Будем разбираться по каждому случаю и вводить предельные цены. Бакытжан Сагинтаев

На данный момент заключены меморандумы по фиксированию отпускной цены хлеба на уровне 85 тенге, а также на поставку подсолнечного масла по 585 тенге за бутылку и гречневой крупы по 500 тенге за килограмм в торговые сети города.