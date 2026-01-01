Повысились ли цены на продукты в Алматы: замакима 1 января лично объехал магазины

В Алматы в целях недопущения необоснованного роста стоимости и соблюдения предельной торговой надбавки в размере не более 15% был проведен выездной мониторинг цен в торговых сетях, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 1 января в акимате, мониторинг прошел с участием заместителя акима Алматы Олжаса Смагулова, руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы, а также главы Управления предпринимательства и инвестиций.

В ходе проверок с субъектами предпринимательства проведена разъяснительная работа.

Представителям бизнеса напомнили о необходимости:

строгого соблюдения предельно допустимого уровня торговой надбавки на СЗПТ (не более 15%);

недопущения необоснованного повышения розничных цен;

обеспечения прозрачности ценообразования и стабильности на потребительском рынке.

По данным городских властей, на сегодняшний день резких скачков цен на социально значимые продукты не зафиксировано, ажиотажного спроса не наблюдается. На складах торговых объектов в наличии более 80 тыс. тонн продовольствия по 29 наименованиям.

Поставки продуктов осуществляются без перебоев и задержек. В том числе более 25 тыс. тонн СЗПТ законтрактованы в рамках "оборотных" займов и "форвардных" контрактов.

