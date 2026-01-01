Повысились ли цены на продукты в Алматы: замакима 1 января лично объехал магазины
Как отметили 1 января в акимате, мониторинг прошел с участием заместителя акима Алматы Олжаса Смагулова, руководителя Департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы, а также главы Управления предпринимательства и инвестиций.
В ходе проверок с субъектами предпринимательства проведена разъяснительная работа.
Представителям бизнеса напомнили о необходимости:
- строгого соблюдения предельно допустимого уровня торговой надбавки на СЗПТ (не более 15%);
- недопущения необоснованного повышения розничных цен;
- обеспечения прозрачности ценообразования и стабильности на потребительском рынке.
По данным городских властей, на сегодняшний день резких скачков цен на социально значимые продукты не зафиксировано, ажиотажного спроса не наблюдается. На складах торговых объектов в наличии более 80 тыс. тонн продовольствия по 29 наименованиям.
Поставки продуктов осуществляются без перебоев и задержек. В том числе более 25 тыс. тонн СЗПТ законтрактованы в рамках "оборотных" займов и "форвардных" контрактов.
