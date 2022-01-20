Раздавали оружие – на рынке в Алматы задержаны подозреваемые

По данным пресс-службы полиции города, подозреваемым 19-20 лет. В ведомстве уточнили, что злоумышленники вынесли с оружейного магазина оружие и раздавали его собравшимся на площади Республики.

Личности подозреваемых установлены. Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям. Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков

Стоит отметить, что видео процесса раздачи оружия было опубликовано в социальных сетях.

Один из подозреваемых уточнил, что его заставила нарушить закон группа людей.

Другой рассказал о преступниках в противогазах, вооруженных автоматами и ножами.

Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами? – говорит он.

20 января в Алматы задержали преступную вооруженную группу из четверых жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. В ночь с 5 на 6 января злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели служебным оружием.