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Законодательство РК
12:12 20.01.2022

После беспорядков число действующих уличных камер сократилось до 43% – Сагинтаев

Камера видеонаблюдения Фото: polisia.kz
Аким Алматы рассказал, что террористы в первую очередь выводили из строя камеры наблюдения. Сейчас ведется работа по восстановлению техники, передает Zakon.kz.

По словам Бакытжана Сагинтаева, последние события показали важность проводимой работы по увеличению зоны покрытия видеонаблюдением для безопасности населения.

В этом году будет дополнительно подключено 3500 камер в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах в местах массового скопления людей. Бакытжан Сагинтаев

Аким добавил, что в ходе беспорядков террористы в первую очередь ломали камеры, в итоге количество действующих сократилось до 43%. Сейчас ведутся работы по восстановлению.

Ирина Мишура
Беспорядки-2022 Сагинтаев Бакытжан Алматы
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