После беспорядков число действующих уличных камер сократилось до 43% – Сагинтаев

По словам Бакытжана Сагинтаева, последние события показали важность проводимой работы по увеличению зоны покрытия видеонаблюдением для безопасности населения.

В этом году будет дополнительно подключено 3500 камер в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах в местах массового скопления людей. Бакытжан Сагинтаев

Аким добавил, что в ходе беспорядков террористы в первую очередь ломали камеры, в итоге количество действующих сократилось до 43%. Сейчас ведутся работы по восстановлению.