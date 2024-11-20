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Работа опытных "щипачей" попала на камеру в Алматы: обворовали при входе в магазин

В Алматы работа щипачей попала на видео, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 14:18 Фото: Instagram/almaty_my
В Алматы на камеру наблюдения попала работа карманных воров. Полиции удалось их вычислить, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции города, инцидент произошел в Наурызбайском районе. У входа в магазин обворовали девушку.

"Данный факт попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на входной группе в продуктовый магазин. Один из злоумышленников незаметно вытащил из кармана куртки девушки сотовый телефон. Второй соучастник преступления, тем временем, "страховал" своего "коллегу". Оба подозреваемых задержаны и выдворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.

Задержанными оказались 31-летние приезжие из Тараза. Телефон они сразу же сдали в ломбард.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Ранее в Астане алматинец стал жертвой случайного знакомства: знакомство с девушкой сначала в баре, а потом в гостинице лишило его 7200 долларов США.

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