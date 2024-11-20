Работа опытных "щипачей" попала на камеру в Алматы: обворовали при входе в магазин
Фото: Instagram/almaty_my
В Алматы на камеру наблюдения попала работа карманных воров. Полиции удалось их вычислить, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции города, инцидент произошел в Наурызбайском районе. У входа в магазин обворовали девушку.
"Данный факт попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на входной группе в продуктовый магазин. Один из злоумышленников незаметно вытащил из кармана куртки девушки сотовый телефон. Второй соучастник преступления, тем временем, "страховал" своего "коллегу". Оба подозреваемых задержаны и выдворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.
Задержанными оказались 31-летние приезжие из Тараза. Телефон они сразу же сдали в ломбард.
Досудебное расследование по данному факту продолжается.
Ранее в Астане алматинец стал жертвой случайного знакомства: знакомство с девушкой сначала в баре, а потом в гостинице лишило его 7200 долларов США.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript