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12:35 20.01.2022

Елена Рыбакина из-за травмы покидает Чемпионат Австралии

Теннис AusOpen Травма Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла продолжить борьбу во встрече второго круга одиночного разряда на AusOpen-2022, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка встречалась с первой ракеткой Китая – Чжан Шуай, которая заявилась на этот турнир под 60 номером мирового рейтинга. Китаянка, победительница двух турниров Большего Шлема, выиграла первый сет – 6:4. В начале второй партии Рыбакина, при счете 0:1, отказалась от борьбы.

Таким образом, женская одиночная сетка AusOpen осталась без представителей Казахстана. В парном разряде осталась единственная казахстанская участница – Анна Данилина, которая выйдет на корты 21 января.

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