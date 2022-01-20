12:35 20.01.2022
Елена Рыбакина из-за травмы покидает Чемпионат Австралии
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла продолжить борьбу во встрече второго круга одиночного разряда на AusOpen-2022, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская спортсменка встречалась с первой ракеткой Китая – Чжан Шуай, которая заявилась на этот турнир под 60 номером мирового рейтинга. Китаянка, победительница двух турниров Большего Шлема, выиграла первый сет – 6:4. В начале второй партии Рыбакина, при счете 0:1, отказалась от борьбы.
Таким образом, женская одиночная сетка AusOpen осталась без представителей Казахстана. В парном разряде осталась единственная казахстанская участница – Анна Данилина, которая выйдет на корты 21 января.
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