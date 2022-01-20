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12:45 20.01.2022

Акты мародерства прошли мимо строительного сектора Казахстана

сектор строительства Фото: Zakon.kz
В начале января 2022 года в Казахстане прошли митинги, которые переросли в настоящую трагедию. Во время этих событий от рук мародеров пострадали сотни точек бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным НПП «Атамекен», на 13 января 2022 года в 10 регионах страны выявлен 1731 пострадавший субъект бизнеса, из них в Алматы — 1591 субъект. Сумма ущерба оценивается более чем в 90 млрд тг.

Среди пострадавших субъектов бизнеса можно отметить следующие:

  • торговля — 1581;

  • общепит — 48;

  • финсектор — 71;

  • логистика — 26;

  • СМИ — 5.

По данным исследования Ranking.kz, в числе наиболее пострадавших — ювелирные магазины и автомобильные салоны. Преступники угнали часть машин, оставшуюся технику разбили, поцарапали и привели в негодное для продажи состояние. Еще одна пострадавшая сфера — СТО, где нападавшие разбили автомобили, которые алматинцы оставили на ремонт. Объектами, где зафиксированы самые крупные убытки, остаются сетевые магазины.

субъекты бизнеса

Фото: Zakon.kz

При этом меньше всех пострадал от этих событий сектор строительства — минимум потерь. Кроме того, после прекращения событий строительные объекты страны незамедлительно продолжили свою деятельность.

Исторически сложилось так, что после подобных ситуаций именно строительный сектор восстанавливается быстрее всех. Об этом свидетельствует и международный опыт. К примеру, после политического кризиса 2014-2015 годов в Украине в 2016 году стройсектор продемонстрировал наибольший рост (+15,2%), в то время как рост экономики страны составил всего 2,4%. Далее, в 2017 году, сектор строительства вырос на 25%, в 2018-м — на 8,4%.

Еще один пример — массовые протесты и беспорядки в Кыргызстане, произошедшие в апреле 2010 года. После этого, в 2011 году, сектор строительства продемонстрировал рост на 2,5%, в 2012-м — на 29,7%, в 2013-м — на 16,4%, в 2014-м — на 27,1%. Это наибольшие значения по сравнению с другими отраслями экономики.

В целом строительный сектор Казахстана устойчив к кризисным явлениям. Официальные данные показывают, что во времена экономических кризисов отрасль демонстрировала устойчивый рост. К примеру, во время падения азиатского рынка 1997-1998 годов строительная отрасль выросла на 8% в 1997 году и на 15% — в 1998-м, в то время как ВВП страны за аналогичный период показал рост всего на 1,7% в 1997 году и спад на 1,9% в 1998-м. Во время последующих кризисов наблюдалась аналогичная ситуация, подробно описанная в инфографике, представленной ниже.

Даже в 2020 году, когда вся деловая активность страны была на паузе в связи с введением ограничительных мер, строительство продемонстрировало колоссальный рост на 11,6%, в то время как сама экономика страны снизилась на 2,5%.

сектор строительства

Фото: Zakon.kz

Кроме того, несмотря на случившееся, недвижимость остается наиболее привлекательной для инвестиций.

Произошедшие события нисколько не сказались на снижении цен на дома — наоборот, мы наблюдаем продолжающийся рост цен. Так, в самом пострадавшем от мародеров городе страны — Алматы — стоимость 1 кв. м жилья выросла на 1,5% с конца прошлого года, то есть менее чем за месяц. По сравнению с концом июля 2021 года рост составил ощутимые 23,9%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных городах страны.

Таким образом, можно сказать, что строительство — одна из самых устойчивых к кризису отраслей. Международный опыт и исторические показатели дают понять, что отрасль не пострадает от «январских событий» и продолжит активно развиваться.

цены на жилье

Фото: Zakon.kz

цены на недвижимость

Фото: Zakon.kz

Анастасия Московчук
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