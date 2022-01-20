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12:30 20.01.2022

Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы - ДП

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В социальных сетях появилась информация об обнаружении мест захоронения боевиков после беспорядков в Алматы, передает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков было совершено семь нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами.

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