Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы - ДП

Редакция обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

Ранее начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков было совершено семь нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами.