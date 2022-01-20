12:56 20.01.2022
Сагинтаев рассказал о новых ограничениях застройки Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Алматы рассказал, какие решения принял в связи с непрекращающейся дискуссией по застройке города в обществе, передает Zakon.kz.
По словам Бакытжана Сагинтаева, дальнейшая реновация ветхого жилого фонда будет осуществляться за счет только бюджетных средств. Исключением послужат дома, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора.
Также будет ограничена высотность жилых зданий на участках выше проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина.
Запретят строительство малоэтажных жилых комплексов на склонах горных прилавков и на самих прилавках, предусматривающее срез естественных склонов.
Поручаю своему заместителю подготовить соответствующее решение для утверждения. Бакытжан Сагинтаев