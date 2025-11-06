Где в Алматы нельзя строить высотки: изменения в правилах застройки города

Маслихат города Алматы решением от 29 октября 2025 года внес поправки в Правила застройки территории города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется:

Параметры зданий, расположенных южнее Талгарского тракта, Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улица Саина, улица Жандосова, (от улицы Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 квадратных метров для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиями, за исключением строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и культовых, но не более 25 метров.

В указанном квадрате не допускается строительство многоквартирных жилых домов и комплексов, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом, а также сегментация земельных участков с целевым назначением для сельскохозяйственного использования, строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.

Крутизна склона, данные о рельефе и грунте земельного участка определяются геодезической съемкой.

Вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров.

Также в документе говорится, что проектирование и строительство осуществляются с учетом принципа сохранения исторически сложившейся городской среды, и не допускается уплотняющая (точечная) застройка, включая размещение объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом, и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок.

Напомним, до внесения поправок положения данной нормы распространялись исключительно на исторический центр города (территория в границах южнее проспекта Райымбек батыра, западнее ВОАД, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улица Розыбакиева города Алматы).

Решение вводится в действие с 15 ноября 2025 года.