13:06 20.01.2022
Назарбаев сможет выступать в парламенте и правительстве
Фото: elbasy.kz
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит за собой право выступать перед парламентом и на заседаниях правительства, сообщает Zakon.kz.
Поправки в Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» уже одобрил Мажилис и сейчас они находятся на рассмотрении в Сенате.
Согласно им, Назарбаев сможет входить в состав Конституционного совета.
Вместе с тем Первый Президент лишается статуса пожизненного председателя Совета Безопасности и Ассамблеи народа Казахстана.
Совет Безопасности и АНК теперь возглавляет действующий президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев. Он же будет формировать Совет Безопасности.