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Законодательство РК
13:06 20.01.2022

Назарбаев сможет выступать в парламенте и правительстве

Елбасы выступления Парламент Фото: elbasy.kz
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит за собой право выступать перед парламентом и на заседаниях правительства, сообщает Zakon.kz.

Поправки в Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» уже одобрил Мажилис и сейчас они находятся на рассмотрении в Сенате.

Согласно им, Назарбаев сможет входить в состав Конституционного совета.

Вместе с тем Первый Президент лишается статуса пожизненного председателя Совета Безопасности и Ассамблеи народа Казахстана.

Совет Безопасности и АНК теперь возглавляет действующий президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев. Он же будет формировать Совет Безопасности.

Лариса Черненко
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