Назарбаев сможет выступать в парламенте и правительстве

Поправки в Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» уже одобрил Мажилис и сейчас они находятся на рассмотрении в Сенате.

Согласно им, Назарбаев сможет входить в состав Конституционного совета.

Вместе с тем Первый Президент лишается статуса пожизненного председателя Совета Безопасности и Ассамблеи народа Казахстана.

Совет Безопасности и АНК теперь возглавляет действующий президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев. Он же будет формировать Совет Безопасности.