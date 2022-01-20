Полиция Павлодарской области продолжает изымать оружие и патроны у граждан

На территории Павлодарской области с 13 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», которое направлено на поддержание общественного порядка, а также пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах.

В результате стражи порядка из незаконного оборота изъяли 9 единиц оружия, 41 патрон, резиновую палку ПР-73 и нож.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

В ходе отработки в поселке Солнечный полицейскими остановлена автомашина марки UAZ PATRIOT, при досмотре которой в салоне обнаружено и изъято гладкоствольное ружье.

В других случаях у пятерых сельчан изъяты незарегистрированные гладкоствольные и нарезные ружья, патроны. По всем фактам в отношении нарушителей за незаконное хранение незарегистрированного в органах полиции оружия возбуждены административные производства по статье 482 КРКоАП. Назначены баллистические экспертизы. ДП Павлодарской области

По словам одного из нарушителей, ружье было найдено летом на свалке, теперь он решил проверить, в рабочем ли оно состоянии. Во время проверки разобранное ружье он нес в рюкзаке.