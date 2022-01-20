13:29 20.01.2022
Полиция Павлодарской области продолжает изымать оружие и патроны у граждан
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
За неделю ОПМ «Правопорядок» полицией из незаконного оборота изъяты девять единиц оружия, патроны, резиновая палка ПР-73 и нож, передает Zakon.kz.
На территории Павлодарской области с 13 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», которое направлено на поддержание общественного порядка, а также пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах.
В результате стражи порядка из незаконного оборота изъяли 9 единиц оружия, 41 патрон, резиновую палку ПР-73 и нож.
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
В ходе отработки в поселке Солнечный полицейскими остановлена автомашина марки UAZ PATRIOT, при досмотре которой в салоне обнаружено и изъято гладкоствольное ружье.
В других случаях у пятерых сельчан изъяты незарегистрированные гладкоствольные и нарезные ружья, патроны. По всем фактам в отношении нарушителей за незаконное хранение незарегистрированного в органах полиции оружия возбуждены административные производства по статье 482 КРКоАП. Назначены баллистические экспертизы.ДП Павлодарской области
По словам одного из нарушителей, ружье было найдено летом на свалке, теперь он решил проверить, в рабочем ли оно состоянии. Во время проверки разобранное ружье он нес в рюкзаке.
Полицией осуществлялся досмотр личного автотранспорта, проходила проверка документов, в том числе правоустанавливающих, а также документов, удостоверяющих личность граждан. Так, сотрудниками роты патрульной полиции при патрулировании города Экибастуза на пересечении улиц Беркимбаева – Пшембаева была остановлена автомашина «ВАЗ-2104». При визуальном осмотре на ремне брюк был замечен запрещенный предмет, а именно – нож. Данный предмет был изъят.И. о. начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров