Джокович планирует отсудить у властей Австралии шесть млн долларов

В данный момент серб ведет консультацию со своими юристами, чтобы подать иск на сумму 6 млн долларов за жестокое обращение, передает The Sun.

Указанная сумма – недополученный доход по призовым на AusOpen-2022, спонсорские выплаты, плюс моральный ущерб за незаконное задержание и жестокое обращение.

Напомним, что 5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от COVID-19. На время его отправили в отель для эмигрантов.

Фото: Instagram/djokernole

Новак и его адвокаты попытались оспорить решение властей Австралии, но федеральный суд Мельбурна отклонил все претензии. 16 января Джоковича депортировали, и он простился с надеждой завоевать 21-й титул Большого шлема.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.