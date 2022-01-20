15:25 20.01.2022
Джокович планирует отсудить у властей Австралии шесть млн долларов
Фото: Instagram/djokernole
Лучший теннисист мира Новак Джокович, депортированный из Австралии перед началом первого «Мэйджора» сезона, хочет подать в суд на правительство этой страны, сообщает Zakon.kz.
В данный момент серб ведет консультацию со своими юристами, чтобы подать иск на сумму 6 млн долларов за жестокое обращение, передает The Sun.
Указанная сумма – недополученный доход по призовым на AusOpen-2022, спонсорские выплаты, плюс моральный ущерб за незаконное задержание и жестокое обращение.
Напомним, что 5 января Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от COVID-19. На время его отправили в отель для эмигрантов.
Новак и его адвокаты попытались оспорить решение властей Австралии, но федеральный суд Мельбурна отклонил все претензии. 16 января Джоковича депортировали, и он простился с надеждой завоевать 21-й титул Большого шлема.
Фото: Instagram/djokernole
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