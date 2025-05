Джокович и Маррей завершили сотрудничество после шести месяцев работы

24-кратный обладатель титулов "Большего шлема" объявил о разрыве контракта через свои социальные сети и поблагодарил экс-первую ракетку мира из Великобритании.

В свою очередь Маррей, который является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, тоже отозвался словами благодарности.

The high-profile coaching partnership between Novak Djokovic and Andy Murray has come to an end ahead of the French Open.



"Thanks to Novak for the unbelievable opportunity to work together and thanks to his team for all their hard work over the past six months," Murray said.