Джокович и Маррей завершили сотрудничество после шести месяцев работы

Шестая ракетка мира Новак Джокович и его тренер, знаменитый британец Энди Маррей завершили совместную работу, которая началась в начале декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

24-кратный обладатель титулов "Большего шлема" объявил о разрыве контракта через свои социальные сети и поблагодарил экс-первую ракетку мира из Великобритании.

"Спасибо, тренер Энди, за всю упорную работу, веселье и поддержку на корте и за его пределами в последние полгода. Я очень рад укрепить нашу дружбу". Новак Джокович

В свою очередь Маррей, который является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, тоже отозвался словами благодарности.

The high-profile coaching partnership between Novak Djokovic and Andy Murray has come to an end ahead of the French Open.



"Thanks to Novak for the unbelievable opportunity to work together and thanks to his team for all their hard work over the past six months," Murray said. — Stuart Fraser (@stu_fraser) May 13, 2025

"Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе и спасибо его команде за упорную работу на протяжении полугода". Энди Маррей

Трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей вошел в тренерский штаб серба Новака Джоковича в межсезонье, незадолго до старта открытого чемпионата Австралии-2025. За полгода работы тандем Джокович – Маррей не выиграл ни одного турнира.