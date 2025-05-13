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Спорт

Джокович и Маррей завершили сотрудничество после шести месяцев работы

Теннис Разрыв Контракта, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:08 Фото: Instagram/AndyMurray
Шестая ракетка мира Новак Джокович и его тренер, знаменитый британец Энди Маррей завершили совместную работу, которая началась в начале декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

24-кратный обладатель титулов "Большего шлема" объявил о разрыве контракта через свои социальные сети и поблагодарил экс-первую ракетку мира из Великобритании.

"Спасибо, тренер Энди, за всю упорную работу, веселье и поддержку на корте и за его пределами в последние полгода. Я очень рад укрепить нашу дружбу". Новак Джокович

В свою очередь Маррей, который является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, тоже отозвался словами благодарности.

"Спасибо Новаку за невероятную возможность поработать вместе и спасибо его команде за упорную работу на протяжении полугода". Энди Маррей

Трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррей вошел в тренерский штаб серба Новака Джоковича в межсезонье, незадолго до старта открытого чемпионата Австралии-2025. За полгода работы тандем Джокович – Маррей не выиграл ни одного турнира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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