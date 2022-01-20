Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 21 января

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона – ожидается погода без осадков. Только на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (преимущественно снег), ожидаются усиление ветра с низовой метелью, гололед. Местами по республике – туман. РГП «Казгидромет»

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман, на севере, в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области – туман, гололед.

На севере, в центре Мангистауской области – гололед, на северо-востоке – туман.

На юге, востоке Акмолинской области, западе, севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской областей, на севере, востоке Костанайской области, юге Северо-Казахстанской области, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.