Бразильский футболист-подросток забил гол через себя с 17 метров

Молодой форвард забил гол в четвертьфинале юниорского Кубка Сан-Паулу против «Оэсте». 15-летний игрок, выступающий в юношеской команде «Палмейраса», забил мяч в ворота соперника ударом через себя с линии штрафной площадки соперника.

«Палмейрас» выиграл в этом поединке со счетом 5:2. После этого матча на счету Эндрика девять голов в 16 матчах. Молодой футболист выступает за родную команду с 2021 года.

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