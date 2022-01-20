16:50 20.01.2022
Бразильский футболист-подросток забил гол через себя с 17 метров
Фото: palmeiras.com.br
15-летний нападающий ФК «Палмейрас» Эндрик сотворил чудо, забив мяч через себя с линии штрафной площадки в матче Кубка Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.
Молодой форвард забил гол в четвертьфинале юниорского Кубка Сан-Паулу против «Оэсте». 15-летний игрок, выступающий в юношеской команде «Палмейраса», забил мяч в ворота соперника ударом через себя с линии штрафной площадки соперника.
«Палмейрас» выиграл в этом поединке со счетом 5:2. После этого матча на счету Эндрика девять голов в 16 матчах. Молодой футболист выступает за родную команду с 2021 года.
— Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 19, 2022
⚠️ ATENÇÃO, ALERTA DE GOLAÇO PASSANDO NA SUA TIMELINE ⚠️#PALxOES | 3x0 #AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/pENra02Kzs
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