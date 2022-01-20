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Законодательство РК
17:46 20.01.2022

Терентьев: Каждый факт по сгоревшим в ходе беспорядков авто будут изучать

сожженные машины Алматы Фото: Zakon.kz
Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, как будет решаться ситуация с оформленными в кредит и сожженными в ходе беспорядков автомашинами, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что во время беспорядков были сожжены десятки автомашин, оформленных в кредит. В связи с этим люди интересуются, нужно ли им продолжать выплачивать кредиты, а также кто будет восполнять ущерб, так как в страховом полисе у пострадавших не предусмотрен пункт «акт терроризма».

Все автомобили, которые были приобретены в кредит, застрахованы. Безусловно, каждый договор нам необходимо будет индивидуально изучить, какие есть исключения и основания для осуществления выплат. Агентство совместно со страховыми компаниями примет исчерпывающие меры, чтобы по всем страховым полисам, которые были заключены и на которые наступил страховой случай, были осуществлены выплаты. Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР РК Александр Терентьев

По его словам, в случае неосуществления выплаты застрахованный может обратиться к страховому омбудсмену и АРРФР РК. Спикер заверил, что все такие заявления обязательно будут рассмотрены.

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