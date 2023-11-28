Вниманию потребителей финансовых услуг: что надо знать при оформлении микрокредита

Обо всех тонкостях оформления микрозайма, решении проблем с просроченной задолженностью корреспонденту Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.

По сути, микрокредит – практически то же, что и кредит, только небольшой по сумме и с маленьким сроком погашения. Выдают такие займы микрофинансовые организации (МФО). Соответственно, к заемщикам требования гораздо ниже, что и привлекает в МФО все новых клиентов.

Согласно казахстанскому законодательству, МФО могут предоставлять два вида микрокредитов. Это: микрокредиты физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения в размере, не превышающем 20 тыс. МРП;

микрокредиты физическим лицам на сумму, не превышающую 50 МРП и на срок до 45 календарных дней.

Однако, даже если вы решились на оформление микрокредита, сначала убедитесь, что организация имеет в своем наименовании словосочетание "микрофинансовая организация". Для своей безопасности проверьте на сайте АРРФР наличие у МФО соответствующей лицензии.

После проверки организации изучите кредитный договор и обратите внимание на размер ставки вознаграждения: по краткосрочным микрозаймам на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней, выдаваемым исключительно физическим лицам, МФО обязаны указывать номинальное значение вознаграждения;

по микрокредиту в размере до 30 МРП вознаграждение не может превышать 20% от суммы займа,

по микрокредиту в размере от 30 до 50 МРП – не более 15%.

При этом в день МФО вправе взимать менее 1%. Также в договоре указывают размер годовой эффективной ставки вознаграждения, которая отражает реальную стоимость микрокредита с учетом суммы вознаграждения. Общий размер переплаты по такому микрокредиту не должен превышать 50% от суммы займа.

По остальным микрокредитам в договоре указывается ставка вознаграждения в годовом выражении, а также годовая эффективная ставка вознаграждения, которая не должна превышать 56%. Отметим, что все эти данные МФО обязаны указывать на титульном листе договора, а также сумму, срок, метод и способ погашения микрокредита, размер неустойки и переплаты за нарушение обязательств по договору.

"Обратите внимание на анкету при оформлении кредита – МФО могут проставлять там галочки в пунктах о дополнительных услугах, оплата которых удержится из итоговой суммы микрокредита. Если пропустите ненужные вам пункты на данном этапе, то найдете их в договоре – именно поэтому его нужно внимательно читать".

Не забывайте также, что краткосрочный микрокредит до 50 МРП на 45 дней зачастую погашается не частями, а единовременным платежом в конце срока действия микрокредита.

"Обязательно уточните, какие санкции МФО устанавливает за просрочку платежа. По закону, размер неустойки не может превышать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки".

Что делать, если возникла просрочка по микрозайму

Если у вас возникла просрочка по микрокредиту, не избегайте общения с МФО – наоборот, ведите диалог с ней, это может спасти вас от негативных последствий. При возникновении просрочки МФО обязана в течение 20 дней уведомить вас об этом, а также проинформировать о праве обратиться в организацию с предложением по урегулированию вашего микрозайма в течение 30 дней со дня возникновения просрочки.

"Подавая заявление в МФО на урегулирование задолженности, сообщите о причинах ее возникновения и предоставьте сведения о доходах, расходах и прочие подтверждающие данные. Организация обязана изучить предоставленную вами информацию и сообщить о своем решении в течение 15 дней со дня получения заявления в письменной форме или иным способом, предусмотренным в договоре. В случае, если вы с МФО пришли к взаимовыгодному решению, изменения в договор организация обязана внести в течение следующих 15 календарных дней, и вы получаете новый график погашения микрокредита".

Если МФО отказала вам в урегулировании задолженности или взаимовыгодное решение не было достигнуто, вы вправе обратиться в АРРФР с представлением доказательств обращения к кредитору. На основании вашего заявления агентство проведет документальную проверку МФО и изучит, действительно ли кредитор соблюдал законодательные требования по урегулированию задолженности.

"Никогда не относитесь к кредитным обязательствам безответственно, не оформляйте их один за другим, лучше ограничьте свои траты и проанализируйте расходы. Ситуации в жизни бывают разные, и никто не застрахован от того, что будет вынужден обратиться к кредитору за заемными средствами. Постарайтесь сформировать финансовую подушку безопасности, старайтесь системно откладывать некоторую сумму с каждой зарплаты, чтобы иметь резервный запас на случай непредвиденных трат. И, наконец, не берите микрозаем, если уже имеете насколько кредитов, этот шаг может ухудшить ваше текущее финансовое положение".

Помните, что заемные деньги всегда надо возвращать кредитору, в том числе по микрокредиту, это не подарок и не благотворительность, здесь действуют суровые законы рынка.