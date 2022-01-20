17:57 20.01.2022
Ломбарды не вычеркивали из списка пострадавших при беспорядках предпринимателей – НПП «Атамекен»
Фото: Zakon.kz
Об этом написал в Facebook директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает Zakon.kz.
В социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация следующего содержания: «Владельцы ломбардов оказались вычеркнутыми из списков пострадавших предпринимателей, которым обещана финансовая компенсация от властей».
Протоколом заседания правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий беспорядков в отдельных регионах от 18 января 2020 года утвержден «Механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года». Согласно данному механизму, предусмотрено возмещение всем субъектам малого и среднего бизнеса без ограничений по видам деятельности. Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов
Следовательно, ломбарды, являющиеся субъектами МСБ, также имеют возможность возместить ущерб, полученный в результате массовых беспорядков в Алматы.
При возникновении вопросов касательно процедуры возмещения ущерба от ЧП обращайтесь в «Атамекен» по короткому номеру 1432 или в Палату предпринимателей Алматы по телефону +7 (727) 331 01 33.