Пакистанский суд приговорил девушку к казни за «богохульство» в WhatsApp

Как передает The Guardian, жалобу на девушку подал мужчина, с которым она познакомилась в мобильном игровом приложении в 2019 году.

Кощунственные материалы, которые распространялись женщиной в WhatsApp, а также карикатуры, которые она получала и отправляла в сообщениях, тотально неприемлемы для мусульманина. Судья Аднан Муштак

Сама осужденная заявила, что ее втянул в дискуссию об исламе мужчина, которому она отказала в близких отношениях.

В Пакистане одни из самых суровых законов о богохульстве в мире. Власти регулярно выносят обвиняемым смертные приговоры. Как правило, казни не совершают, и заключенные проводят всю жизнь в тюрьме. Впервые смертный приговор за богохульный комментарий в соцсетях пакистанский суд вынес в 2017 году.