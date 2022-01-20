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Законодательство РК
18:13 20.01.2022

Пакистанский суд приговорил девушку к казни за «богохульство» в WhatsApp

Смертная казнь, богохульство, WhatsApp Фото: pixabay
Суд в Пакистане приговорил девушку к казни за «богохульные сообщения», которые она посылала через WhatsApp и Facebook, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, жалобу на девушку подал мужчина, с которым она познакомилась в мобильном игровом приложении в 2019 году.

Кощунственные материалы, которые распространялись женщиной в WhatsApp, а также карикатуры, которые она получала и отправляла в сообщениях, тотально неприемлемы для мусульманина. Судья Аднан Муштак

Сама осужденная заявила, что ее втянул в дискуссию об исламе мужчина, которому она отказала в близких отношениях.

В Пакистане одни из самых суровых законов о богохульстве в мире. Власти регулярно выносят обвиняемым смертные приговоры. Как правило, казни не совершают, и заключенные проводят всю жизнь в тюрьме. Впервые смертный приговор за богохульный комментарий в соцсетях пакистанский суд вынес в 2017 году.

Константин Вноровский
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