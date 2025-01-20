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Мир

Иранский суд приговорил поп-звезду к смертной казни за богохульство

Иранский певец Таталу, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 06:59 Фото: Хамед Бадие/Middle East
Иранский суд приговорил популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни после того, как его признали виновным в богохульстве, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 37-летний андеграундный музыкант проживал в Стамбуле с 2018 года, пока турецкая полиция не передала его Ирану в декабре 2023 года.

С тех пор он находится под стражей в Иране. Таталу приговорили к 10 годам лишения свободы за пропаганду "проституции", а в других случаях его обвиняли в распространении "непристойного контента".

Исполнитель с обилием татуировок, известный сочетанием рэпа, поп-музыки и R&B, ранее пользовался "популярностью" у консервативных политиков. Они полагали, что музыкант хочет повлиять на мнения молодых и либерально настроенных иранцев.

Что касается сегодняшнего приговора, то он не является окончательным и все еще может быть обжалован.

Ранее стало известно, что детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми.

Аксинья Титова
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