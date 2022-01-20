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20:51 20.01.2022

«Хаббл» нашел черную дыру, создающую звезды, а не поглощающую их

Черная дыра, создание звезд Фото: pixabay
Космический телескоп «Хаббл» сделал снимки карликовой галактики Henize 2–10. Полученные изображения позволили ученым установить, что черная дыра в центре галактики стимулирует звездообразование вокруг себя, сообщает Zakon.kz.

Результаты научной работы появились в журнале Nature.

По словам исследователей, данные о скорости истечения газа из черной дыры и возрасте звезд указывают на причинно-следственную связь между ними.

С самого начала я знала, что в Henize 2-10 происходит что-то необычное и особенное, и теперь «Хаббл» предоставил очень четкую картину связи между черной дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от черной дыры. Один из авторов исследования Эми Рейнес

Карликовая галактика Henize 2–10 расположена в 30 млн световых лет от Земли в южном созвездии Пексид. В ней в 10 раз меньше звезд, чем в Млечном Пути, а в ее центре расположена черная дыра. Ранее данная галактика уже привлекала внимание ученых за счет наличия черной дыры внутри непропорционально маленькой галактики.

На полученных с телескопа NASA снимках отчетливо прослеживается мост горячего газа, соединяющий черную дыру и область звездообразования, которая расположена на расстоянии 230 световых лет от нее.

По предположениям ученых, несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное газовое облако и растекся. Теперь же скопления молодых звезд выстраиваются перпендикулярно потоку.

Константин Вноровский
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