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21:26 20.01.2022

Воры ограбили ломбард в Алматинской области на миллион тенге

Кража золотых изделий на миллион тенге Фото: Instagram/police_almobl
Полицейские Алматинской области задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий на 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Владелец ломбарда одного из рынков области обратился 19 января в дежурную часть Карасайского РУП. Он заявил о краже золотых ювелирных изделий на сумму 1 млн тенге.

С его слов, кражу совершили, взломав дверь, в период с 31 декабря 2021 года по 6 января 2022 года.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам в течение суток удалось установить и задержать двух 28-летних жителей Карасайского района, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи. Один из них, изобличенный предъявленными доказательствами, пояснил, что кража была совершена в ночь на 6 января, и выдал похищенные ценности. Пресс-служба ДП Алматинской области

Потерпевший поблагодарил полицейских за быструю поимку правонарушителей. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования.

Константин Вноровский
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