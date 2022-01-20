Воры ограбили ломбард в Алматинской области на миллион тенге

Владелец ломбарда одного из рынков области обратился 19 января в дежурную часть Карасайского РУП. Он заявил о краже золотых ювелирных изделий на сумму 1 млн тенге.

С его слов, кражу совершили, взломав дверь, в период с 31 декабря 2021 года по 6 января 2022 года.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам в течение суток удалось установить и задержать двух 28-летних жителей Карасайского района, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи. Один из них, изобличенный предъявленными доказательствами, пояснил, что кража была совершена в ночь на 6 января, и выдал похищенные ценности. Пресс-служба ДП Алматинской области

Потерпевший поблагодарил полицейских за быструю поимку правонарушителей. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования.