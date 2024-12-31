Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау

Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на сумму 10 млн тенге, совершенную в одном из торговых домов Кокшетау в предновогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, преступление произошло около 04:30. Злоумышленники проникли в помещение через пластиковое окно и похитили ювелирные украшения. Несмотря на сработавшую сигнализацию и прибытие сотрудников охранной фирмы, грабители успели скрыться в течение 15 минут.

Благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения и слаженной работе полицейских из Акмолинской области и столицы, при координации департамента криминальной полиции МВД, преступники были задержаны по "горячим следам".





Подозрительная автомашина, находившаяся на месте преступления, была остановлена на автодороге Астана – Петропавловск в 09:27. В автомобиле находились трое подозреваемых, у которых при обыске изъяли похищенные ювелирные изделия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о другом преступлении. Кража года на 46,5 млн тенге раскрыта в Абайской области.