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Происшествия

Воры-гастролеры ограбили ювелирный бутик в торговом доме Кокшетау

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 22:37 Фото: Zakon.kz
Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на сумму 10 млн тенге, совершенную в одном из торговых домов Кокшетау в предновогоднюю ночь, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, преступление произошло около 04:30. Злоумышленники проникли в помещение через пластиковое окно и похитили ювелирные украшения. Несмотря на сработавшую сигнализацию и прибытие сотрудников охранной фирмы, грабители успели скрыться в течение 15 минут.

Благодаря анализу записей с камер видеонаблюдения и слаженной работе полицейских из Акмолинской области и столицы, при координации департамента криминальной полиции МВД, преступники были задержаны по "горячим следам".


Подозрительная автомашина, находившаяся на месте преступления, была остановлена на автодороге Астана – Петропавловск в 09:27. В автомобиле находились трое подозреваемых, у которых при обыске изъяли похищенные ювелирные изделия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о другом преступлении. Кража года на 46,5 млн тенге раскрыта в Абайской области

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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