Президент Ирана предрек распад НАТО

Об этом он рассказал, выступая на пленарном заседании Госдумы России в Москве, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

Ибрахим Раиси отметил, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием и угрожает независимым государствам».

Он уверен, что стратегия господства США потерпела поражение и Америка находятся сейчас на самых слабых позициях.

Иранский президент также назвал введение западных санкций одной из форм нового господства.

Также в своей речи Раиси затронул ядерную деятельность Ирана. По его словам, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что у республики нет никаких нарушений в этой области, все осуществляется в соответствии с законом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции выразил мнение, что НАТО нужно Соединенным Штатам только для того, чтобы держать страны Запада в русле своей политики.