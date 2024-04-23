Иран пригрозил Израилю уничтожением

Президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил, что любое израильское нападение на территорию Ирана приведет к серьезным последствиям для Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 апреля агентство IRNA, глава Ирана заявил перед студентами Лахорского университета в Пакистане, что от Израиля ничего не останется, если он совершит нападение на Иран.

Он также отметил, что нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года нарушило расчеты Тель-Авива и его сторонников относительно нормализации отношений с мусульманскими государствами.

Раиси осудил действия Израиля в секторе Газа, отметив, что они привели к гибели более 34 тысяч палестинцев.

Ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск порядка 35 ракет с ливанской стороны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни его страна усилит военное и дипломатическое давление на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

Отметим, что власти США и Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден.



Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории.