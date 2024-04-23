Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иран пригрозил Израилю уничтожением

Иран пригрозил Израилю уничтожением , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 01:11 Фото: freepik
Президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил, что любое израильское нападение на территорию Ирана приведет к серьезным последствиям для Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 апреля агентство IRNA, глава Ирана заявил перед студентами Лахорского университета в Пакистане, что от Израиля ничего не останется, если он совершит нападение на Иран.

Он также отметил, что нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года нарушило расчеты Тель-Авива и его сторонников относительно нормализации отношений с мусульманскими государствами.

Раиси осудил действия Израиля в секторе Газа, отметив, что они привели к гибели более 34 тысяч палестинцев.

Ранее сообщалось, что израильские военные зафиксировали запуск порядка 35 ракет с ливанской стороны. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни его страна усилит военное и дипломатическое давление на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

Отметим, что власти США и Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден. 

Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории.

Читайте также

&quot;Марсианское&quot; небо запечатлели в греческих Афинах
"Марсианское" небо запечатлели в греческих Афинах
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга значительно снизился
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга значительно снизился
В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку
В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку
Диана Абдуллаева
Израиль Иран 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов
В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: