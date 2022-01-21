Сборная Казахстана по футзалу стартовала на Евро-2022 с ничьей

Казахстанская сборная играла против команды Словении, передает Sports.kz.

Матч прошел нидерландском Гронингене и завершился со счетом 4:4.

Несмотря на то, что казахстанцы считались фаворитами, уже первый тайм не очень удался нашей команде. После него счет в матче был 1:1. На 10-й минуте «благодаря» «привозу» Игиты забил Денис Тотошкович, а на 16-й отличился Дуглас.

Во втором тайме Матей Фидершек пробил в ближний верхний угол, Словения снова повела и тут свое слово сказал Биржан Оразов, Жига Чех перевел счет в сенсационный, увеличил разрыв Тео Турк, Жомарт Токаев вернул интригу, а затем Дуглас оформил дубль. Ничья - 4:4.

Следующую игру Казахстан проведет с Финляндией 25 января. Также 28-го числа будет встреча с Италией.

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