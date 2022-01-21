Названы сайты с самыми агрессивными пользователями

Топ-3 платформ, чьи пользователи производят наибольшее количество агрессивного контента, не изменился за три года, но "Двач" потерял первенство. Такие результаты вывели в Brand Analytics, сообщает РИА Новости.

У одного из крупнейших форумов по игре Dota 2 — prodota.ru — первое место и более 36% публикаций, содержащий агрессивную лексику, на второй позиции — анонимный имиджборд "двач", который в 2018 году был лидером топа: у него чуть меньше, 35% контента с агрессивностью. Brand Analytics

На третьем месте развлекательный молодежный портал "ЯПлакалъ", который сохранил свою позицию с 2018 года.

В целом, в топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы, социальная сеть.

Данные схожи с результатами предыдущего исследования, но изменилось распределение позиций внутри топа, и появилось несколько новых участников.

Повышенная агрессивность замечена у развлекательных молодежных доменов, у доменов, где собираются любители игр, форумов и блогов политической направленности и новостных порталов. В топ также попали некоторые региональные форумы и порталы.

Twitter оказался единственной соцсетью в списке — в ноябре 2021 года чуть меньше 15% русскоязычного контента содержало агрессивную лексику.

В рамках исследования было проанализировано более 1 миллиарда русскоязычных сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа с 1 по 30 ноября 2021 года, среди которых было определено 54,7 миллиона сообщений с лексической агрессивностью. Для исследования была использована технология автоматического выявления агрессии.