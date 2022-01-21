Twitter предложил пользователям NFT-аватарку

В Twitter для ряда пользователей появилась новая функция. Теперь вместо фотографии профиля можно поставить NFT-файл.

gm!



You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW January 20, 2022

Вы просили (много), мы сделали это. Фото профиля в виде NFT теперь доступно для iOS. Разработчики Twitter

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, который подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.