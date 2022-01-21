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07:55 21.01.2022

Twitter предложил пользователям NFT-аватарку

соцсеть Твиттер Фото: pixabay
Функция доступна только для пользователей, имеющих платную подписку Twitter Blue, сообщает Zakon.kz.

В Twitter для ряда пользователей появилась новая функция. Теперь вместо фотографии профиля можно поставить NFT-файл.

Вы просили (много), мы сделали это. Фото профиля в виде NFT теперь доступно для iOS.Разработчики Twitter

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, который подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.

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