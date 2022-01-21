07:55 21.01.2022
Twitter предложил пользователям NFT-аватарку
Фото: pixabay
Функция доступна только для пользователей, имеющих платную подписку Twitter Blue, сообщает Zakon.kz.
В Twitter для ряда пользователей появилась новая функция. Теперь вместо фотографии профиля можно поставить NFT-файл.
— Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022
gm!
You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW
Вы просили (много), мы сделали это. Фото профиля в виде NFT теперь доступно для iOS.Разработчики Twitter
Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, который подтверждает право на владение виртуальным активом. NFT уникален, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.