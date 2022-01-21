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08:05 21.01.2022

Новый антирекорд – в Казахстане растет число заболевших COVID-19 за сутки

ПЦР-тест Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в стране зарегистрировали на 412 заболевших больше, чем днем ранее. Карагандинская область обогнала Алматы по количеству заражений, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 284 случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 5 006,

  • в Алматы – 2 057,

  • в Шымкенте – 444,

  • в Акмолинской области –1 200,

  • в Актюбинской области – 586,

  • в Алматинской области – 467,

  • в Атырауской области – 556,

  • в ВКО – 540,

  • в Жамбылской области – 280,

  • в ЗКО – 410,

  • в Карагандинской области – 2 497,

  • в Костанайской области – 420,

  • в Кызылординской области – 370,

  • в Мангистауской области – 256,

  • в Павлодарской области – 865,

  • в СКО – 182,

  • в Туркестанской области – 148.

Всего в стране подтверждено 1 117 160 случая.

2 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них

  • в Нур-Султане - 908,

  • в Алматы - 115,

  • в Шымкенте - 79,

  • в Акмолинской области - 35,

  • в Актюбинской области - 26,

  • в Алматинской области - 268,

  • в Атырауской области - 20,

  • в ВКО - 121,

  • в Жамбылской области - 36,

  • в ЗКО - 38,

  • в Карагандинской области - 338,

  • в Костанайской области - 16,

  • в Кызылординской области – 25,

  • в Мангистауской области - 26,

  • в Павлодарской области - 161,

  • в СКО - 29,

  • в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 980 844 человек от COVID-19.

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