Новый антирекорд – в Казахстане растет число заболевших COVID-19 за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 284 случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 5 006,
в Алматы – 2 057,
в Шымкенте – 444,
в Акмолинской области –1 200,
в Актюбинской области – 586,
в Алматинской области – 467,
в Атырауской области – 556,
в ВКО – 540,
в Жамбылской области – 280,
в ЗКО – 410,
в Карагандинской области – 2 497,
в Костанайской области – 420,
в Кызылординской области – 370,
в Мангистауской области – 256,
в Павлодарской области – 865,
в СКО – 182,
в Туркестанской области – 148.
Всего в стране подтверждено 1 117 160 случая.
2 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них
в Нур-Султане - 908,
в Алматы - 115,
в Шымкенте - 79,
в Акмолинской области - 35,
в Актюбинской области - 26,
в Алматинской области - 268,
в Атырауской области - 20,
в ВКО - 121,
в Жамбылской области - 36,
в ЗКО - 38,
в Карагандинской области - 338,
в Костанайской области - 16,
в Кызылординской области – 25,
в Мангистауской области - 26,
в Павлодарской области - 161,
в СКО - 29,
в Туркестанской области - 15.
Всего в стране выздоровело 980 844 человек от COVID-19.
Новость по теме