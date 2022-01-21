Новый антирекорд – в Казахстане растет число заболевших COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 284 случая заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 5 006,

в Алматы – 2 057,

в Шымкенте – 444,

в Акмолинской области –1 200,

в Актюбинской области – 586,

в Алматинской области – 467,

в Атырауской области – 556,

в ВКО – 540,

в Жамбылской области – 280,

в ЗКО – 410,

в Карагандинской области – 2 497,

в Костанайской области – 420,

в Кызылординской области – 370,

в Мангистауской области – 256,

в Павлодарской области – 865,

в СКО – 182,

в Туркестанской области – 148.

Всего в стране подтверждено 1 117 160 случая.

2 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них

в Нур-Султане - 908,

в Алматы - 115,

в Шымкенте - 79,

в Акмолинской области - 35,

в Актюбинской области - 26,

в Алматинской области - 268,

в Атырауской области - 20,

в ВКО - 121,

в Жамбылской области - 36,

в ЗКО - 38,

в Карагандинской области - 338,

в Костанайской области - 16,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 161,

в СКО - 29,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровело 980 844 человек от COVID-19.