Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 21 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 8929 пациентов, на амбулаторном уровне – 115 815.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 396 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 88;

на аппарате ИВЛ – 57.

Фото: Минздрав РК