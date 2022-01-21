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08:12 21.01.2022

Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки

ИВЛ COVID-19 Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человека (123 205+ и 1 539-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 21 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 8929 пациентов, на амбулаторном уровне – 115 815.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 396 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 88;

  • на аппарате ИВЛ – 57.

COVID-19 Казахстан 21 января

Фото: Минздрав РК

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