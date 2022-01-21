08:12 21.01.2022
Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человека (123 205+ и 1 539-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 21 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах лечатся 8929 пациентов, на амбулаторном уровне – 115 815.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 396 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 88;
на аппарате ИВЛ – 57.
Фото: Минздрав РК