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08:37 21.01.2022

Туркестанская область все еще находится в «желтой» зоне

Казахстан COVID-19 Туркестанская область Фото: Zakon.kz.
Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Казахстане – 16 284 случая. В Туркестанской области выявили 148 заражений, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января 2022 года,

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Туркестанская область.

  • В «зеленой» зоне нет ни одного региона.

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