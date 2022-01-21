Туркестанская область все еще находится в «желтой» зоне

в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

В «зеленой» зоне нет ни одного региона.