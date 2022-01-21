08:37 21.01.2022
Туркестанская область все еще находится в «желтой» зоне
Фото: Zakon.kz.
Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Казахстане – 16 284 случая. В Туркестанской области выявили 148 заражений, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января 2022 года,
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне нет ни одного региона.
Фото: МВК по нераспространению КВИ
Шесть казахстанцев умерли от COVID-19 за сутки
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