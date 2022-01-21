10:18 21.01.2022
Бензин и услуги связи будут закупаться через рамочное соглашение
Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 17 января 2022 года утвердил перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли:
Услуги фиксированной телефонной связи, сотовой связи и по доступу к интернету.
Бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-98), дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое).
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.