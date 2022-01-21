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Законодательство РК
10:18 21.01.2022

Бензин и услуги связи будут закупаться через рамочное соглашение

перечень товаров Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 17 января 2022 года утвердил перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рамочного соглашения, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли:

  1. Услуги фиксированной телефонной связи, сотовой связи и по доступу к интернету.

  2. Бензин (АИ-92, АИ-95, АИ-98), дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое).

Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.

Лариса Черненко
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