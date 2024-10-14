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Законодательство РК

Что будут закупать у малого и среднего бизнеса в рамках госзакупок

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 09:18 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 8 октября 2024 года утвердил перечень товаров, работ, услуг, правила и объем государственных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень закупаемых товаров, работ и услуг включили:

  • товары, закупаемые у физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг;
  • работы, не связанные со строительством, выполняемые физическими и юридическими лицами РК;
  • услуги, оказываемые физическими и юридическими лицами РК.

При этом стоимость указанных товаров, работ или услуг не должна превышать 50 тысяч МРП (184 600 000 тенге в 2024 году).

В документе говорится, что правила не распространяются на государственные закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, а также на государственные закупки товаров, работ, услуг, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима.

Государственные закупки товаров, работ, услуг осуществляются среди субъектов малого и среднего предпринимательства способами, предусмотренными статьей 10 закона и в порядке, определенном Правилами осуществления государственных закупок, при выполнении двух следующих условий:

  • товары, работы, услуги включены в перечень, указанный выше;
  • стоимость таких товаров, работ, услуг не превышает объемы 50 тысяч МРП.

Напомним, в статье 10 установлены следующие способы осуществления государственных закупок:

  • конкурс;
  • аукцион;
  • запрос ценовых предложений;
  • из одного источника;
  • через электронный магазин.

При признании не состоявшимися государственных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, по основаниям, предусмотренными подпунктом 1) пункта 1, пунктами 7 и 10 статьи 15 закона, заказчик принимает решение об осуществлении государственных закупок среди всех потенциальных поставщиков способами, предусмотренными статьей 10 закона и в порядке, определенном Правилами осуществления государственных закупок.

Правила не ограничивают участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках иных товаров, работ, услуг.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы писали, что в Казахстане изменили требования к поставщикам для участия в госзакупках.

Также мы рассказывали, как будут вести реестры в сфере госзакупок с 1 января 2025 года.

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