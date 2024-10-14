Что будут закупать у малого и среднего бизнеса в рамках госзакупок

Министр финансов приказом от 8 октября 2024 года утвердил перечень товаров, работ, услуг, правила и объем государственных закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень закупаемых товаров, работ и услуг включили:

товары, закупаемые у физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг;

работы, не связанные со строительством, выполняемые физическими и юридическими лицами РК;

услуги, оказываемые физическими и юридическими лицами РК.

При этом стоимость указанных товаров, работ или услуг не должна превышать 50 тысяч МРП (184 600 000 тенге в 2024 году).

В документе говорится, что правила не распространяются на государственные закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, а также на государственные закупки товаров, работ, услуг, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима.

Государственные закупки товаров, работ, услуг осуществляются среди субъектов малого и среднего предпринимательства способами, предусмотренными статьей 10 закона и в порядке, определенном Правилами осуществления государственных закупок, при выполнении двух следующих условий:

товары, работы, услуги включены в перечень, указанный выше;

стоимость таких товаров, работ, услуг не превышает объемы 50 тысяч МРП.

Напомним, в статье 10 установлены следующие способы осуществления государственных закупок:

конкурс;

аукцион;

запрос ценовых предложений;

из одного источника;

через электронный магазин.

При признании не состоявшимися государственных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, по основаниям, предусмотренными подпунктом 1) пункта 1, пунктами 7 и 10 статьи 15 закона, заказчик принимает решение об осуществлении государственных закупок среди всех потенциальных поставщиков способами, предусмотренными статьей 10 закона и в порядке, определенном Правилами осуществления государственных закупок.

Правила не ограничивают участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках иных товаров, работ, услуг.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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