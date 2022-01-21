Вся правда о «Назарбаев Фонде» – Аслан Саринжипов

– Уважаемый Аслан Бакенович, ввиду последних публикаций в прессе не могли бы вы ответить, в чем все-таки заключается деятельность «Назарбаев Фонда», кто является бенефициаром от его деятельности и насколько он прозрачен?

– Спасибо, начну ответ с конца – единственными бенефициарами от капитала, активов и доходов «Назарбаев Фонда» являются и могут быть только «Назарбаев Университет» (НУ) и « Назарбаев интеллектуальные школы» (НИШ). Это закреплено специальным законом РК о деятельности данных образовательных учреждений. Никакие другие физические лица, включая самого учредителя Фонда в лице Первого Президента Н. Назарбаева, не могут получать доход, и это прописано в уставе Фонда как некоммерческой организации. При этом вся деятельность «Назарбаев Фонда» аудируется одной из международно признанных компаний «большой четверки».

Для того, чтобы понимать, зачем был создан «Назарбаев Фонд» и в чем его отличие от других благотворительных фондов (упоминавшихся в прессе в одной куче и тем самым вызвавших вопросы у общественности), хотел бы напомнить, с чего начинался проект создания нового университета. В 2009 году по инициативе Первого Президента Казахстана Правительством РК был учрежден новый Университет Астаны (после переименованный в Назарбаев Университет). Так реализовывалась задача по созданию в столице вуза высокого международного класса. Позже при моем участии было налажено партнерство с ведущими университетами, входящими в топ 30 лучших в мире.

На сегодняшний день в НУ обучается около 6 тыс. студентов, работает более 500 профессоров и преподавателей, из которых порядка 70% – иностранные.

«Назарбаев интеллектуальные школы» (НИШ) основаны в 2009 году, работают по специально разработанным международным программам. Сеть состоит из 22 школ, в которых обучаются около 16 тыс. учеников, работают около 3 тыс. учителей, из которых 4% – иностранные. Окончили школу уже порядка 15 тыс. человек. Думаю, особо далее рекламировать Назарбаев Университет и НИШ нет смысла, поскольку они заслуженно уже получили народное и международное признание.

– Тогда в чем же смысл создания «Назарбаев Фонда»?

– Финансирование образования благородно и является основой будущего процветания государства, но качественное образование при этом очень затратно в финансовом плане. Именно поэтому в мировой практике финансирование наиболее успешных вузов и школ осуществляется отчасти за счет специально создаваемых для этих целей фондов, называемых эндаумент фондами. В мире успешно работают эндаумент фонды Гарварда, Кембриджа, Оксфорда, Стэнфорда, университетов Техаса и Йеля, Принстона и Массачусетского технологического университета. В России, к примеру, МГИМО, СПБГУ и еще почти у сотни других вузов. В практике американских вузов за счет поступлений из эндаументов формируется примерно 24-40% их бюджетов. В Казахстане, помимо НУ и НИШ, функционируют эндаумент фонды КазНУ имени аль-Фараби, КБТУ, КАЗГЮУ, Республиканской физико-математической школы, Алматинского технологического университета, Национального научного кардиохирургического центра.

Цель «Назарбаев Фонда», созданного одним из первых в Казахстане в 2010 году по типу лучших международных образовательных эндаумент фондов, за счет управления привлеченными капиталами обеспечить финансирование деятельности НУ и НИШ в случае сокращения госфинансирования. Учредителем является Первый Президент РК, и за счет пожертвований частных юридических и физических лиц капитал Фонда составил порядка 1 млрд. долл. Однако еще раз хотел бы подчеркнуть – согласно Уставу учредитель Фонда в лице Первого Президента ограничен только правом назначать составы попечительских советов и не может быть выгодоприобретателем. Ими могут быть только НУ и НИШ.

Согласно принятой инвестиционной политике и в соответствии с мировой практикой, активы Фонда вложены в международные финансовые инструменты с высоким рейтингом. Инвестиционный доход направляется на финансирование НУ, в основном его научно-исследовательской деятельности (за все время суммарно выделено НУ около 20 млрд. тенге).

Деятельность всех трех организаций регулируется Законом РК «О статусе Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и Назарбаев Фонда» (от 19 января 2011 года № 394-IV), который определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности этих организаций, предоставляет статус автономии, определяет полномочия органов управления.

– Не могли бы рассказать больше о коммерческой деятельности «Назарбаев Фонда»?

– В 2017 году, когда возникли проблемы в банковском секторе Казахстана, руководством Фонда было принято решение о создании инвестиционной компании Pioneer Capital Invest (PCI) и холдинга First Heartland Securities (FHS), который приобрел 100% акций АО «Экспобанк» (бывший ABN Amro Bank Kazakhstan). Данный банк обладал высокопрофессиональным коллективом, оставшимся от предыдущего голландского акционера, и в него перешли на обслуживание и перевели свои финансовые активы НУ, НИШ и их дочерние организации. Сам Экспобанк был далее переименован в First Heartland Bank (FHB).

В 2018 году Правительство РК обратилось ко всем банкам второго уровня, в их числе и к FHB, с предложением приобрести проблемный Цеснабанк. Поскольку доступный капитал был только у фонда, PCI был докапитализирован из средств НФ на сумму 200 млн. долларов и в рамках подписанного с Правительством, НБ и АФР РК меморандума данные средства были направлены на выкуп и докапитализацию АО «Цеснабанк». В результате проведенной огромной работы большой объем проблемных активов был вычищен, банк остался «на плаву» и продолжил функционирование, будучи переименованным уже в Jusan Bank.

Учитывая успешную деятельность Jusan Bank после оздоровления больного наследия Цесны, в 2020 году Правительство и Национальный банк РК вновь обратились к нам уже с предложением приобрести проблемный АО «АТФБанк», и мы также его докапитализировали и присоединили к АО «Jusan Bank».

К настоящему времени проведена работа по очистке портфелей, реструктуризации долгов, что в целом привело к нормализации деятельности банка и его дочерних организаций. За счет перераспределения прибыли Jusan Bank вывел на рынок в рамках группы новые продукты, создал свою обширную экосистему и маркетплейс и значительно активизировал коммерческую деятельность. По состоянию на 31.12.2021 совокупные активы банка составляют 2.6 трлн. тенге, количество вкладчиков – 118 тыс. человек, количество клиентов: 142 тыс. юрлиц и 880 тыс. физлиц.

С учетом успешной коммерческой деятельности финансовая группа Фонда и Jusan в настоящее время имеет возможность и готова сейчас взять на себя увеличение финансирования НУ и НИШ, тем самым высвободив бюджетные средства на другие приоритетные цели государства.

– Не могли бы вы также прокомментировать упоминавшееся в прессе долевое участие холдинга Group 42 из Арабских Эмиратов в акционерной структуре НФ?

– Group 42 – это технологический холдинг, принадлежащий правительству Абу-Даби и являющийся одним из лидеров в разработке решений для цифрового банкинга с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных. Решение о продаже 3% доли в НФ данной компании было принято с целью привлечения лучших ноу-хау в рамках принятой стратегии группы Jusan по цифровизации финансовых услуг. В рамках этой же стратегии нами были приобретены другие телекоммуникационные активы, включая АО «KazTransCom» и долю в сотовом операторе КСеll. Цена нашей 3% доли была сформирована на основе независимой оценки международной аудиторской компании из большой четверки и при необходимости может быть представлена.

– Мне кажется весьма емкое объяснение из «первых рук» на возникшие в связи с публикациями вопросы. В чем причина такой оперативности?

– В эпоху перемен очень важно быть открытыми – мы всегда готовы ответить на любые вопросы. Сейчас могут возникнуть и возникают различные спекуляции на почве имевших место политических событий. Однако во всех этих событиях важно не растерять хорошее и правильное, что было создано и достигнуто к настоящему времени. Нами движет единственная цель – развитие высококачественного образования в Казахстане. Репутация НУ и НИШ имеет твердые корни и признание, в них реализованы меритократические принципы и лучшие мировые практики. Мы их создали, когда запускали данные проекты десять лет назад, и сейчас работаем (и считаю, что успешно) над обеспечением их финансовой устойчивости.

Как и задумывалось изначально, мы готовы продолжать и увеличивать финансирование университета и школ, высвободив большие государственные ресурсы на более насущные вопросы. При этом не пострадает созданная система образования НУ и НИШ, ведь только имея свои высокообразованные кадры, мы сможем создать процветающее государство. Только с лучшим образованием мы достигнем будущего процветания. Спасибо.