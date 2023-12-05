Лишат ли Назарбаев университет особого статуса

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, лишится ли Назарбаев университет особого статуса, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что статус университета четко очерчен законом отдельным "О статусе Назарбаев университета, НИШ и фонда".

"Поэтому отменять этот закон или как-то менять сейчас мы не можем и не будем, сразу вам скажу. Задача наша – сохранить вообще потенциал этого университета, это один из немногих полноценно исследовательских университетов. Сейчас очень много спекуляций идет вокруг университета: по стоимости обучения. Смею заверить вас: на самом деле, они не соответствуют действительности. И это очень сильный исследовательский университет. Поэтому по статусу ничего делаться не будет". Саясат Нурбек

Но все же некоторые изменения есть – сформированы попечительский и высший попечительский совет, который возглавил премьер-министр.

"Сформирован заново попечительский совет самого университета. Будут приняты определенные меры сейчас по оздоровлению как финансовой составляющей университета, так и по усилению его исследовательского потенциала. Потому что есть великолепная база, инфраструктура, лаборатории. Теперь это надо полноценно использовать. Поэтому какие-то корректирующие действия обязательно будут, но в целом статус и направления этого университета мы менять не собираемся". Саясат Нурбек

Депутаты раскритиковали Назарбаев университет во время правительственного часа в Мажилисе 17 мая. В кулуарах министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заверил, что это не связано с первым президентом и попросил не политизировать этот вопрос.

