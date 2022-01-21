Пояснения по налоговому камеральному контролю

Порядок исполнения и обжалования таких уведомлений регулируется ст.96 Налогового кодекса.

Исполнением уведомления признается:

в случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями – путем представления налоговой отчетности по уведомлению за налоговый период, к которому относятся выявленные нарушения;

в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями – представление налогоплательщиком пояснения.

Но даже если вы согласны с уведомлением, не торопитесь представлять дополнительную налоговую отчетность, а изучите внимательно приложения к уведомлению, потому что часто они бывают необоснованными.

Касательно представления пояснений, не всегда они могут подаваться. Есть случаи, указанные в п. 3 ст. 96 Налогового кодекса, по которым пояснение нельзя подавать. Такие уведомления можно только обжаловать. Я об этом расскажу в следующей статье.

Если вы не согласны с уведомлением и решили подать пояснение, то рекомендую следующий алгоритм.

Первый шаг. Важно для себя определить последний день (дедлайн), когда вы подадите пояснение. По общему правилу срок исполнения уведомления – 30 рабочих дней со следующего дня, как получено уведомление по кабинету налогоплательщика. Рекомендую подать пояснение хотя бы за пять рабочих дней до окончания 30-дневного срока, потому что случаются разные обстоятельства, например, болезнь или технические проблемы. А нарушение срока подачи означает неисполнение уведомления.

Если же уведомление направлено в рамках пилотного проекта по совершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость, то срок представления пояснения – пять рабочих дней.

Второй шаг. Изучение и анализ вменяемых нарушений. Если описанное в приложении к уведомлению нарушение не предусмотрено Налоговым кодексом, то, конечно, такое уведомление необоснованное. Обычно в таких случаях в уведомлении нет ссылки на нормы Налогового кодекса. Например, указано о нецелесообразности финансово-хозяйственной операции. Но такое основание исключения расходов из вычетов или сумм НДС из зачета не предусмотрено Налоговым кодексом. Или что у поставщика высокая степень риска. Такой факт тоже не является основанием для корректировки налоговой отчетности.

Третий шаг. Составление пояснения. Очень важно соблюдать форму пояснения, указанную в п. 2 ст. 96 Налогового кодекса. Многие налогоплательщики даже не пишут в нем, что это пояснение, а ведь по такому формальному признаку налоговые органы могут признать уведомление неисполненным.

В случае, если в пояснении указываются какие-нибудь документы, то копии документов, указанных в пояснении, кроме налоговой отчетности, обязательно прилагаются к пояснению.

Если документы не будут приложены, то налоговый орган вынесет решение о признании уведомления неисполненным.

Поэтому важно, чтобы копия каждого документа, о котором упоминается в пояснении, была приложена к пояснению.

При представлении пояснения в установленный срок и с прилагаемыми документами налоговый орган обязан по закону признать уведомление исполненным.

Но, к сожалению, на практике налоговые органы часто выносят незаконные решения о признании уведомлений неисполненными. Об их обжаловании я расскажу в следующих моих статьях.